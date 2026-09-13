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MeinungBundesregierungLiebe Christdemokraten, was habt ihr eigentlich von Merz erwartet?

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Kommentar von Daniel Brössler

Lesezeit: 2 Min.

Seit der Wahlkatastrophe von Sachsen-Anhalt kassiert Friedrich Merz Schlag um Schlag und das vor allem von den eigenen Leuten.
Seit der Wahlkatastrophe von Sachsen-Anhalt kassiert Friedrich Merz Schlag um Schlag und das vor allem von den eigenen Leuten.
Michael Kappeler/dpa

Die CDU trägt Verantwortung für einen Kanzler, dem sie offenbar selbst nicht mehr zutraut, das Land in schwierigen Zeiten zu führen.  Diese Verantwortung wiegt schwer.

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Politik ist ein „Kontaktsport“, hart und mitunter brutal. So hat es kürzlich Mark Rutte, langjähriger Ministerpräsident der Niederlande und jetzt Nato-Generalsekretär, auf den Punkt gebracht. Wie recht er damit hat, bekommt in Deutschland gerade Friedrich Merz zu spüren. Seit der Wahlkatastrophe von Sachsen-Anhalt kassiert er Schlag um Schlag und das nicht vor allem vom politischen Gegner, sondern von den eigenen Leuten. Zu beobachten ist ein rasanter Autoritätsverlust des Bundeskanzlers und CDU-Vorsitzenden. Sogar das Auswechseln einer der Öffentlichkeit praktisch unbekannten Vize-Generalsekretärin gelang dem Parteichef offenbar nur noch unter Aufbietung aller seiner verbliebenen Kräfte.

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