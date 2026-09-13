Politik ist ein „Kontaktsport“, hart und mitunter brutal. So hat es kürzlich Mark Rutte, langjähriger Ministerpräsident der Niederlande und jetzt Nato-Generalsekretär, auf den Punkt gebracht. Wie recht er damit hat, bekommt in Deutschland gerade Friedrich Merz zu spüren. Seit der Wahlkatastrophe von Sachsen-Anhalt kassiert er Schlag um Schlag und das nicht vor allem vom politischen Gegner, sondern von den eigenen Leuten. Zu beobachten ist ein rasanter Autoritätsverlust des Bundeskanzlers und CDU-Vorsitzenden. Sogar das Auswechseln einer der Öffentlichkeit praktisch unbekannten Vize-Generalsekretärin gelang dem Parteichef offenbar nur noch unter Aufbietung aller seiner verbliebenen Kräfte.