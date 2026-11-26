Zum Handwerk des guten Redners gehört nicht nur, klare, verständliche Worte zu wählen. Hauptsachen müssen in Hauptsätze, Schachtelsätze sind verboten. Aber das allein ist es nicht. Ein guter Redner weiß immer auch, wo sein Publikum gedanklich steht, wo er es also rhetorisch abzuholen hat. Was dies betrifft, hat Bundeskanzler Friedrich Merz es bei der Haushaltsdebatte am Mittwoch im Bundestag richtig gemacht. Er hat der Routine widerstanden, einfach mit Zahlen, Daten und Taten zu kommen. Er hat berücksichtigt, welchen Eindruck die Leute inzwischen von ihm und seiner Koalition haben – und dass er zunächst dazu etwas sagen sollte, bevor Verteidigung, Bauturbo und Altersvorsorge an der Reihe sind.