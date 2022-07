In Polen traf sich Friedrich Merz (li.), CDU-Vorsitzender und Chef der Unionsbundestagsfraktion, mit Ministerpräsident Mateusz Morawiecki.

Friedrich Merz erhält viel Applaus von Deutschlands osteuropäischen Nachbarn. Das ist nicht verboten. Bedenklich ist eher die Kritik der Osteuropäer an der Bundesregierung.

Kommentar von Stefan Kornelius

Friedrich Merz hat eine subtile Form der kritischen Oppositionspolitik gefunden: reisen statt reden. Die schiere Präsenz des CDU-Vorsitzenden in Polen, im Baltikum und vor Wochen schon in der Ukraine offenbart die außenpolitischen Defizite der Bundesregierung. Denn: Merz muss nur in Warschau oder Vilnius auftauchen, den Kontext liefern die Umstände von alleine.