Er stand nicht zur Wahl, und doch gehört Friedrich Merz zu den großen Verlierern in Sachsen-Anhalt. Die Menschen lehnen ab, was er bislang geliefert hat. Sie lassen sich lieber ein Deutschland versprechen, das es so nie gab.

Einer der erfolgreichsten Romane des Jahres ist „Yesteryear“. In der satirischen Erzählung der US-Autorin Caro Claire Burke findet sich die als Tradwife-Influencerin reich und berühmt gewordene Protagonistin plötzlich im tatsächlichen Leben einer Siedlerfrau des 19. Jahrhunderts wieder – und man verrät nicht zu viel, wenn man sagt: Es fühlt sich dann doch sehr anders an als die gute alte Zeit, die sie vorher via Instagram verkauft hat.