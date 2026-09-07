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MeinungDeutschlandDer Sturz des Bundeskanzlers wäre der ultimative Triumph der AfD

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Kommentar von Henrike Roßbach, Berlin

Lesezeit: 3 Min.

Er wollte die AfD halbieren, nun haben die Wähler in Sachsen-Anhalt seine Partei halbiert: Bundeskanzler Friedrich Merz in Berlin.
Er wollte die AfD halbieren, nun haben die Wähler in Sachsen-Anhalt seine Partei halbiert: Bundeskanzler Friedrich Merz in Berlin.
RALF HIRSCHBERGER/AFP

Er stand nicht zur Wahl, und doch gehört Friedrich Merz zu den großen Verlierern in Sachsen-Anhalt. Die Menschen lehnen ab, was er bislang geliefert hat. Sie lassen sich lieber ein Deutschland versprechen, das es so nie gab.

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