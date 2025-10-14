Zum Hauptinhalt springen

MeinungNahost:Aller Anfang ist schwer? Nein, die wahren Hürden kommen erst noch

Portrait undefined Gökalp Babayiğit

Kommentar von Gökalp Babayiğit

Lesezeit: 2 Min.

Donald Trump während seiner Rede vor dem israelischen Parlament, der Knesset.
Donald Trump während seiner Rede vor dem israelischen Parlament, der Knesset. (Foto: Pool/Getty Images)

Der amerikanische Präsident hat den Kriegsparteien vielleicht ein paar Wochen oder Monate Ruhe beschert. Doch an vier Punkten können die Verhandlungen noch scheitern.

Die Waffenruhe, die Hilfslieferungen nach Gaza, die heimkehrenden Geiseln: Angesichts der Ereignisse der vergangenen Tage in Nahost konnten selbst die größten Pessimisten ihre Glücksgefühle nicht mehr leugnen. Zu Recht: Jedes israelische und palästinensische Menschenleben, das gerettet, jedes unterernährte Kind, das versorgt wird, ist Grund zur Freude. Doch spätestens jetzt, nachdem die Jubelgesänge auf dem „Gipfel für den Frieden“ in Scharm el-Scheich verklungen und die schulterklopfenden Staats- und Regierungschefs nach Hause geflogen sind, muss man sich zu einem realistischen Blick auf Donald Trumps Plan für einen „dauerhaften Frieden“ zwingen. Und dieser Blick lässt auf wenig hoffen.

Zur SZ-Startseite

MeinungIsrael
:Seinen Retter kann sich niemand aussuchen

SZ PlusKommentar von Detlef Esslinger
Portrait undefined Detlef Esslinger

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite