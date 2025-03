Manchmal ist es bereits eine befriedigende Nachricht, wenn der Berg kreist und lediglich eine Maus gebiert. Viel wurde also gemutmaßt, was dieses Telefonat zwischen den Potentaten Wladimir Putin und Donald Trump anrichten könnte. Beide haben eine Leidenschaft für hohe Disruption und Unberechenbarkeit, vor allem wenn es um die Rechte Dritter geht. Die – zunächst – gute Botschaft ist also, dass diese Großmännerverhandlung über das Schicksal der Ukraine zu einem vorsichtigen Tänzchen geworden zu sein scheint.

Man muss die Vorsichts-Floskeln einflechten, weil nie wirklich Gewissheit herrschen kann, welcher Ausbruch gerade bei Trump bereits in den nächsten Stunden zu erwarten ist. Aber dem Kommuniqué zufolge, veröffentlicht nach Ende des Telefonats, haben die beiden keinen Schaden angerichtet und sich in vorsichtigen Schritten dem Problem genähert. Vor allem der Verweis auf einen Waffenstillstand im Bereich der Energie-Infrastruktur lässt hoffen. Hier handelt es sich um die russischen Terrorangriffe gegen Versorgungseinrichtungen für die ukrainische Bevölkerung. Und offenbar scheinen die ukrainischen Nadelstiche gegen russische Raffinerien ihre Wirkung zu entfalten. Vielleicht hat Russland auch Respekt vor dem neu entwickelten ukrainischen Marschflugkörper, der kurz vor dem Einsatz steht.

Dann also weitere Verhandlungen, in Saudi-Arabien. Auch das ist eine gute Nachricht, weil die Komplexität des Krieges nicht im Handumdrehen wegzuwischen ist. Vertrauen in eine Waffenstillstands-Vereinbarung wächst auch nicht über Nacht. Die wichtigste Zeile aus der Verlautbarung findet sich gleich am Anfang: Beide Politiker „sind sich einig, dass dieser Konflikt mit einem dauerhaften Frieden enden muss“. Das ist ein hehres Ziel, das ohne ukrainisches Zutun nicht zu erreichen ist. Das Opfer dieses Überfalls muss also mit an den Verhandlungstisch. Sofort.