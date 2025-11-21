Es ist ein kleines, indes vielsagendes Detail zum Verständnis des neuen amerikanischen Friedensplans für die Ukraine. Keith Kellogg, der von Donald Trump vor ziemlich genau einem Jahr als amerikanischer Sonderbeauftragter für den Ukraine-Krieg eingesetzt wurde, hat seinen Rückzug angekündigt. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, als die neuen Überlegungen bekannt wurden. Das ist kein Zufall. Damit zieht der ehemalige General die Konsequenzen aus dem Umstand, dass er in dem Job, für den er engagiert wurde, im Weißen Haus schon länger nichts mehr zu melden hatte. Mit dem Plan, der in Wahrheit ein Friedensdiktat wäre, hat er nichts zu tun.