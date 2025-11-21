Zum Hauptinhalt springen

MeinungFriedensplan:In Trumps Welt heißt die Frage: Was kostet die Ukraine? Und die Antwort ist einfach: Für die USA zu viel

Portrait undefined Reymer Klüver

Kommentar von Reymer Klüver

Lesezeit: 2 Min.

In Trumps zweiter Amtszeit setzen sich Businessleute durch. In deren Weltsicht werden internationale Beziehungen lediglich als Abfolge von Transaktionen betrachtet.
In Trumps zweiter Amtszeit setzen sich Businessleute durch. In deren Weltsicht werden internationale Beziehungen lediglich als Abfolge von Transaktionen betrachtet. (Foto: Alex Brandon/AP/dpa)

Für den US-Präsidenten ist Russland ein möglicher Geschäftspartner – ein Potenzial, das er wegen des Krieges nicht nutzen kann. Es liegt also nahe, einen Friedensschluss zu günstigen Konditionen für den Kreml durchzusetzen.

Es ist ein kleines, indes vielsagendes Detail zum Verständnis des neuen amerikanischen Friedensplans für die Ukraine. Keith Kellogg, der von Donald Trump vor ziemlich genau einem Jahr als amerikanischer Sonderbeauftragter für den Ukraine-Krieg eingesetzt wurde, hat seinen Rückzug angekündigt. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, als die neuen Überlegungen bekannt wurden. Das ist kein Zufall. Damit zieht der ehemalige General die Konsequenzen aus dem Umstand, dass er in dem Job, für den er engagiert wurde, im Weißen Haus schon länger nichts mehr zu melden hatte. Mit dem Plan, der in Wahrheit ein Friedensdiktat wäre, hat er nichts zu tun.

Zur SZ-Startseite

MeinungUkraine
:Aha, es gibt also mal wieder einen neuen Friedensplan, oder was Trump halt so nennt

SZ PlusKommentar von Hubert Wetzel
Portrait undefined Hubert Wetzel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite