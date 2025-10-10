Terroristen und Kriegsherren haben ihn bekommen, Friedensstifter und Menschheitshelden, Schurken (meist Männer) und wahre Engel (oft Frauen). Organisationen haben ihn erhalten, schon 25 Mal, die sich für menschliches Miteinander und Völkerverständigung eingesetzt haben. Auch wenn es ein paar ungeschriebene Gesetze gibt, nach denen der Friedensnobelpreis seit nun mehr als 120 Jahren vergeben wird: Wer behauptet, Voraussagen treffen zu können, wer ausgezeichnet wird – und wer eben nicht –, ist ein Scharlatan.