Ein Frieden in Gaza ist noch immer in weiter Ferne

Israel verbessert die humanitäre Hilfe im Gazastreifen, eine Reaktion auf den gewachsenen internationlen Druck. Doch das Leid der Menschen lindert das kaum.

Gemessen an den katastrophalen Zuständen, dem Hunger und Durst, unter dem Palästinenserinnen und Palästinenser im Gazakrieg leiden, ist Israels Ankündigung – wenn sie denn in diesem Umfang umgesetzt wird – eine Erleichterung: humanitäre Feuerpausen und eine sichere Durchfahrt für die Hilfslieferungen von internationalen Organisationen. Diese Maßnahmen bedeuten, dass den Menschen wieder ungefährlichere Wege eröffnet werden, sich und ihre Familien zu ernähren. Bislang sind viele von ihnen gezwungen, sich bei Ausgabestellen anzustellen, an denen immer wieder Menschen erschossen werden.