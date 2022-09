Kommentar von Jan Heidtmann

Hunderttausende Menschen sind am Freitag in Deutschland für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. Das ist ein gutes Signal, denn um die Klimaschutzbewegung war es in den Pandemie-Jahren ruhig geworden. Zu ruhig. Und doch wurde der globale Klimaschutzstreik von "Fridays for Future" nicht nur in den sozialen Medien mit allerhand Skepsis begleitet. In manchen Kommentaren wurde gar diskutiert, ob solche Proteste derzeit überhaupt angemessen seien. Tenor: Wir haben doch eh genug Probleme.