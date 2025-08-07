Frauke Brosius-Gersdorf gibt auf. Die Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht hat am Donnerstag mitgeteilt, dass sie ihre Bewerbung für das Richteramt zurückzieht. Die Unionsfraktion habe ihr deutlich gemacht, dass es keine Bereitschaft gebe, die geplante und im Juli verschobene Wahl noch durchzuziehen. Durchhalten mache nur Sinn, schrieb sie in einer Stellungnahme, „wenn es eine reelle Wahlchance gibt, die leider nicht mehr existiert“.
MeinungBundesverfassungsgericht:Der Streit um Frauke Brosius-Gersdorf war ein Vorgeschmack auf den Kulturkampf, der diesem Land noch bevorsteht
Kommentar von Katharina Riehl
Lesezeit: 2 Min.
Der Verzicht der Kandidatin war der einzig mögliche Weg für die Koalition, ohne Totalschaden aus der Blockade herauszukommen. Doch vor allem die Union hat in der Debatte ein übles Bild abgegeben.
