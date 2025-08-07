Zum Hauptinhalt springen

MeinungBundesverfassungsgericht:Der Streit um Frauke Brosius-Gersdorf war ein Vorgeschmack auf den Kulturkampf, der diesem Land noch bevorsteht

Portrait undefined Katharina Riehl

Kommentar von Katharina Riehl

Alle Erklärungen halfen nichts: Die Union wollte nicht einmal mit Frauke Brosius-Gersdorf sprechen.
Der Verzicht der Kandidatin war der einzig mögliche Weg für die Koalition, ohne Totalschaden aus der Blockade herauszukommen. Doch vor allem die Union hat in der Debatte ein übles Bild abgegeben.

Frauke Brosius-Gersdorf gibt auf. Die Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht hat am Donnerstag mitgeteilt, dass sie ihre Bewerbung für das Richteramt zurückzieht. Die Unionsfraktion habe ihr deutlich gemacht, dass es keine Bereitschaft gebe, die geplante und im Juli verschobene Wahl noch durchzuziehen. Durchhalten mache nur Sinn, schrieb sie in einer Stellungnahme, „wenn es eine reelle Wahlchance gibt, die leider nicht mehr existiert“.

LiveBundespolitik
:Brosius-Gersdorf zieht Kandidatur zurück

Die Juristin will nicht mehr für das Bundesverfassungsgericht kandidieren. Sie habe keine Chance, gewählt zu werden, schreibt sie in einem Statement – und kritisiert die Unionsfraktion scharf.

Alle Entwicklungen im Liveblog

