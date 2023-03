Kommentar von Kia Vahland

Sie waren wütend. Die Arbeiterinnen in den Fabriken Petrograds, des heutigen Sankt Petersburg, konnten ihre Familien nicht mehr ernähren, und sie ahnten, woran das lag: am Krieg, den der Zar auf Kosten der Bevölkerung führte. Also stürmten sie am 8. März 1917 (vor der Kalenderreform war dies der 23. Februar) auf die Straßen, schrien erst "Brot", dann "Frieden", dann "Nieder mit der Autokratie". Zar Nikolaus II. nahm die protestierenden Frauen und deren männliche Unterstützer nicht ernst. Bis er kurz darauf kein Zar mehr war.