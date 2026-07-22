Als erstes Land Europas führt Frankreich im Herbst eine Altersgrenze von 15 Jahren für den Zugang zu den sozialen Medien ein. Der Gedanke dahinter ist hochlöblich. Aber ist das Verbot ein wirksamer Weg?

Emmanuel Macron wollte der Erste sein, der den Kindern und jungen Jugendlichen den Zugang zu den sozialen Medien verbietet, wenigstens in Europa. Avantgarde, Pionier - unbedingt. Die französische Zeitung Libération nannte das Thema einmal „die Marotte des Präsidenten“. Der Schutz der Kinder vor den Gefahren im Netz, muss man dazu sagen, ist ein hochlöblicher Fimmel. Es ist höchste Zeit, dass die Welt sich ernsthaft kümmert.