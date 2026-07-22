Das Land führt als Erstes in Europa eine Altersgrenze von 15 Jahren für den Zugang zu Instagram, Tiktok und Co ein. Der Gedanke dahinter ist löblich. Doch es braucht sehr viel klarere Regeln, damit sie auch wirken.

Emmanuel Macron wollte der Erste sein, der den Kindern und jungen Jugendlichen den Zugang zu den sozialen Medien verbietet, wenigstens in Europa. Avantgarde, Pionier – unbedingt. Die französische Zeitung Libération nannte das Thema einmal „die Marotte des Präsidenten“. Der Schutz der Kinder vor den Gefahren im Netz, muss man dazu sagen, ist ein hochlöblicher Fimmel. Es ist höchste Zeit, dass die Welt sich ernsthaft kümmert.