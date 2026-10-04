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Ryad Rani SchroeyersDieser 19-Jährige ist das Gesicht der Schülerproteste in Frankreich

Lesezeit: 3 Min.

Ryad Rani vor dem Lycée International Montebello in Lille. Er selbst ging in Wattrelos zur Schule, einer Kleinstadt an der Grenze zu Belgien, wo er kürzlich sein Abitur machte.
Ryad Rani vor dem Lycée International Montebello in Lille. Er selbst ging in Wattrelos zur Schule, einer Kleinstadt an der Grenze zu Belgien, wo er kürzlich sein Abitur machte.
Foto: SAMEER AL-DOUMY/AFP

Der Leiter der Schülergewerkschaft erklärt die Anliegen der Gymnasiasten-Bewegung, deren Eskalation die Republik erschüttert. Er beklagt, die Polizei gehe zu weit – „und das im Land der Menschenrechte“.

Von Oliver Meiler, Paris

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Die Franzosen lernen gerade Ryad Rani kennen, einen jungen Mann, 19 Jahre alt, etwas Bart. Er tritt überall auf, im Radio und im Fernsehen, und spricht mit sanfter, aber bestimmter Stimme über die Forderungen der sehr lauten und wütenden Protestbewegung der Gymnasiasten, die seit ein paar Tagen die Republik erschüttert. Ryad Rani führt sie an. Als Präsident der Gewerkschaft Union syndicale lycéenne ist er ihr Sprachrohr, ihr Megafon.

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