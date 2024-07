Indem der Präsident mit Neuwahlen pokerte, hat er die Schleuse für die extreme Rechte weit geöffnet. An seinem Volk redet er schon lange vorbei – und viele Franzosen neigen dazu, das Paradies, in dem sie leben, für die Hölle zu halten.

Kommentar von Oliver Meiler

Was ist nur los in Frankreich? Nun, einiges. Und manches davon ist erklärbar, auch das scheinbar Unerklärliche. Das Land der Aufklärung, der Menschenrechte, des Kosmopolitismus driftet so weit nach rechts wie noch nie – und womöglich ins Dunkle, in die Abschottung, in die Fremdenfeindlichkeit.