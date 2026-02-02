Zum Hauptinhalt springen

MeinungFrankreichSelbst für die extreme Rechte ist Donald Trump inzwischen zu toxisch

Kommentar von Oliver Meiler

Hält Europa für zu woke: Marine Le Pen, die Vorsitzende der Rassemblement-National-Fraktion in der Nationalversammlung.
Hält Europa für zu woke: Marine Le Pen, die Vorsitzende der Rassemblement-National-Fraktion in der Nationalversammlung. (Foto: Stephane de Sakutin/AFP)

Marine Le Pen und die ihren sorgen sich, dass der Nationalismus à la USA den eigenen Nationalismus in Verruf bringt. Und so entwickeln sie einen geradezu rührenden Drang, sich zu distanzieren.

Selbst für europäische Giftmischer ist Donald Trump toxisch geworden. Frankreich ist dafür ein gutes Beispiel. Die extreme Rechte um Marine Le Pen, die in den Umfragen so stark ist wie nie zuvor, macht sich gerade Sorgen, dass Trumps Nationalismus ihren eigenen Nationalismus in Verruf bringen könnte. Denn im Geiste sind sie ja Brüder: „America First“ reimt auf das Leitmotto der „Préférence nationale“ der Lepenisten, Franzosen zuerst!

Grönland
:Das ist unser Land

Jetzt reicht’s mit all dem Unsinn, den Trump über Grönland behauptet hat. Zeit für einen Faktencheck. Zeit, mal gründlich nachzuschauen, in Nuuk, in Kopenhagen, in den Geschichtsbüchern. Eine Reise in neun Kapiteln.

SZ PlusVon Michael Neudecker und Alex Rühle

