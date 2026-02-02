Selbst für europäische Giftmischer ist Donald Trump toxisch geworden. Frankreich ist dafür ein gutes Beispiel. Die extreme Rechte um Marine Le Pen, die in den Umfragen so stark ist wie nie zuvor, macht sich gerade Sorgen, dass Trumps Nationalismus ihren eigenen Nationalismus in Verruf bringen könnte. Denn im Geiste sind sie ja Brüder: „America First“ reimt auf das Leitmotto der „Préférence nationale“ der Lepenisten, Franzosen zuerst!