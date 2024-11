Kommentar von Oliver Meiler

Marine Le Pen droht nun tatsächlich ein schnelles Karriereende – oder zumindest ein brutaler Karriereknick. Und das ausgerechnet in ihrer vielleicht erfolgreichsten Phase. Sollte das Pariser Gericht, das sich seit ein paar Wochen über ihren offenbar unlauteren Umgang mit den Millionen aus dem Europaparlament beugt, zur selben Meinung gelangen wie die Staatsanwaltschaft, dann ist die Chefin von Frankreichs extremer Rechten schon bald für fünf Jahre unwählbar. Ausgeschlossen von allen lokalen und nationalen Wahlen. Also auch von der nächsten Präsidentenwahl. Es wäre ihre vierte Kandidatur, und wahrscheinlich ihre aussichtsreichste. Kein Wunder also, dass sie besorgt ist.