Auf den ersten Blick sieht es so aus, als seien in Frankreich und Großbritannien die Linken doch die Stärkeren. Dabei haben sie nur vom Wahlrecht profitiert.

Kommentar von Detlef Esslinger

In Frankreich sprechen die Rechtsextremisten nun von einem „gestohlenen Sieg“; in Großbritannien setzt sich die Interpretation vom „Erdrutsch“-Sieg fest, den die Labour-Partei am Donnerstag angeblich errungen hat. Auf den ersten Blick kann man in der Tat den Eindruck gewinnen, dass die Linke in beiden Ländern gezeigt hat, dass sie die Rechte doch noch besiegen kann. Tatsächlich jedoch sind beide Wahlen Ausdruck des anhaltenden Rechtsrucks in vielen Ländern der Welt.