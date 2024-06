Der französische Präsident löst das Parlament auf und setzt damit voll auf Risiko. Unklug ist es obendrein von ihm. Überhaupt, zu viele messen dieser Wahl eine unangemessene nationale Bedeutung zu. Und begeben sich damit in die Logik der Radikalen.

Kommentar von Stefan Kornelius

Frankreich ist nicht Europa, Österreich ist nicht Europa und Deutschland ist auch nicht Europa. Offenbar muss an diese Selbstverständlichkeit am Tag nach der Wahl zum Europäischen Parlament erinnert werden, weil nahezu alle Politikbetriebe in der Union das Votum für die gemeinsame Kammer als nationales Plebiszit verstehen wollen. Im Falle Frankreichs wird das Wahlergebnis gar als konkrete Handlungsanweisung für die Nation verstanden.