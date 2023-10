Frankreich:Macron, der zaghafte Reformer

Kommentar von Oliver Meiler

Der Staatstheoretiker Montesquieu sagte einmal, wer sich an die Gesetze wage, müsse das mit "zitternder Hand" tun. Mit Demut also, mit der bangen Sorge, es auch richtig zu machen. In Frankreich wird dieses Bonmot des großen politischen Philosophen aus dem 18. Jahrhundert derzeit wieder oft zitiert, nun, da Emmanuel Macron seine Ideen für eine Verfassungsrevision vorgelegt hat - recht zittrig, muss man sagen, allerdings nicht im philosophischen Sinn. Frankreich fragt sich, ob der Präsident wirklich Lust hat dazu. Nötig wäre eine Reform ja.