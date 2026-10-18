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MeinungFrankreichDiese Gewaltexzesse nützen nur den extremen Parteien

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Kommentar von Oliver Meiler

Lesezeit: 2 Min.

Auf der Place de la République in Paris brennt inmitten der Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten ein Auto.
Auf der Place de la République in Paris brennt inmitten der Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten ein Auto.
Foto: Stephanie Lecocq/REUTERS

Eigentlich haben die Protestierenden legitime Anliegen wie steigende Lebenskosten, schlechte Schulen. Dass die Demonstrationen in Chaos endeten, daran hat auch die Regierung ihren Anteil.

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Diese Bilder! Frankreich hat schon viele politische Kundgebungen erlebt, die im mittleren Chaos endeten. Mit brennenden Abfallcontainern und Autos, mit wüsten Straßenschlachten zwischen Polizisten und Demonstranten, mit Plünderungen. Aber das Chaos, das an diesem 17. Oktober 2026 vor allem die großen Städte des Landes erfasst hat, Paris, Marseille, Lyon, wird wohl eine Zäsur bleiben, ein Fanal.

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