Eigentlich haben die Protestierenden legitime Anliegen wie steigende Lebenskosten, schlechte Schulen. Dass die Demonstrationen in Chaos endeten, daran hat auch die Regierung ihren Anteil.

Diese Bilder! Frankreich hat schon viele politische Kundgebungen erlebt, die im mittleren Chaos endeten. Mit brennenden Abfallcontainern und Autos, mit wüsten Straßenschlachten zwischen Polizisten und Demonstranten, mit Plünderungen. Aber das Chaos, das an diesem 17. Oktober 2026 vor allem die großen Städte des Landes erfasst hat, Paris, Marseille, Lyon, wird wohl eine Zäsur bleiben, ein Fanal.