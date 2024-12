Kommentar von Oliver Meiler

Frankreich driftet ab in die Ungewissheit. Es gibt einige untrügliche Anzeichen dafür, vor allem eines: Am Ende dieses Jahres 2024 wird Frankreich vier verschiedene Premierminister gehabt haben. Der Name des vierten ist noch nicht bekannt. Mal sehen, wen Emmanuel Macron, der Präsident der Republik, jetzt beruft, nach dem Sturz von Michel Barnier. Schaut man von außen auf Frankreich, könnte man denken: Was ist schon dran, wenn das Parlament einen Premier ohne Mehrheit kippt? Dann kommt halt ein anderer.