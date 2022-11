Von Gianna Niewel, Frankfurt

Am Ende war es noch mal spannend geworden im Rathaus am Römerberg, in Frankfurt, wo an diesem Sonntag 508 182 Menschen darüber abstimmen konnten, ob ihr Oberbürgermeister im Amt bleiben soll oder nicht. Dann war klar: Peter Feldmann ist abgewählt. Für die Stadt ist das aus gleich zwei Gründen eine gute Nachricht.