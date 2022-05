Von Jan Diesteldorf

Oben in den Schweizer Bergen ist Klassentreffen der Bosse, es kommen Staatschefs und Präsidenten, Konzernlenker und Milliardäre zum Weltwirtschaftsforum nach Davos. Mittendrin: der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main, Peter Feldmann (SPD). Frankfurt soll vertreten sein im Kreise der globalen Wirtschaftselite, die Stadt ist seit dem Brexit der wichtigste Finanzplatz der EU, und Standortwerbung muss auch dann sein, wenn zu Hause Großalarm ist. "Keine andere Kommune ist in dieser Form in Davos dabei", ließ sich Feldmann zitieren.