Frances McDormand ist die große Gewinnerin der Oscar-Nacht. Zu Recht. Sie spielt die Hauptrolle in "Nomadland" mit einer Leidenschaft wie wohl noch nie zuvor in ihrer Karriere. Und das will etwas heißen.

Von David Steinitz

"Eines Tages, sehr, sehr bald, schnappen Sie sich jeden, den Sie kennen, und gehen Sie ins Kino! Schulter an Schulter in diesen dunklen Raum..." Mit dieser Bitte nahm Frances McDormand am Sonntag in Los Angeles ihren zweiten Oscar des Abends entgegen. Die 63-Jährige ist eine der großen Gewinnerinnen der 93. Oscarverleihung. Sie bekam für das Drama "Nomadland" die Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin verliehen und, gemeinsam mit ihren Produzentenkolleginnen, auch den Preis für den besten Film - ebenfalls für "Nomadland".

Dass man beim wichtigsten Filmpreis der Welt die Zuschauer bitten muss, mal wieder ins Kino zu gehen, hätte bis vor Kurzem auch niemand gedacht. Aber nach einem Pandemiejahr fast nur mit Streaming waren die Umstände bei den Oscars eben alles andere als normal. Das galt nicht nur für die strengen Hygieneregeln bei der Verleihung, sondern auch für die Preisträger. "Nomadland" ist die Geschichte der mittellosen Witwe Fern, gespielt von McDormand, die nach dem Tod ihres Mannes in ihr Wohnmobil steigt und quer durchs amerikanische Hinterland streunt - das krasse Gegenteil der opulenten Kostümspektakel, die früher gern bei den Oscars ausgezeichnet wurden. Eine Art Neo-Western in der Provinz, nur ohne Saloon-Romantik, sondern zwischen grauen Trailerparks und noch graueren Amazon-Lagerhallen im Wüstensand. Amerika heute.

Sie sei Schauspielerin, kein Filmstar - dieser Unterschied ist ihr wichtig

Der Film wird auch in Deutschland starten, sobald die Kinos wieder öffnen, und basiert auf dem Sachbuch "Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century" von der Autorin Jessica Bruder. Diese Schilderung der US-Gegenwart jenseits der Traumfabrik Hollywood hat Frances McDormand zutiefst imponiert. Die Verfilmung wurde ihr Herzensprojekt. Sie schob die Finanzierung des Independentfilms an, der für Hollywoodverhältnisse läppische fünf Millionen Dollar gekostet hat. Sie entdeckte die chinesischstämmige Filmemacherin Chloé Zhao für die Regie, was diese direkt in Hollywoods A-Liga katapultierte. Und McDormand spielt die Hauptrolle mit einer Leidenschaft, wie wohl noch nie zuvor in ihrer Karriere.

Das will etwas heißen, denn McDormand zählt seit mehr als drei Jahrzehnten zu Amerikas besten Schauspielerinnen. Mit einem Oscar als beste Hauptdarstellerin wurde sie zuvor schon zwei Mal ausgezeichnet: 2018 für "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" und 1997 für "Fargo". Letzteren drehte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Joel Coen, dem älteren der beiden Coen-Regiebrüder, mit dem sie seit 1984 verheiratet ist. Die beiden haben einen Adoptivsohn, Pedro, den sie 1994 aus Paraguay aufnahmen.

Sorge um die eigene Karriere? "Leb lieber dein Leben."

McDormand ist selbst ein Adoptivkind, sie kam 1957 in Gibson City im US-Bundesstaat Illinois auf die Welt. Sie wurde von ihren Adoptiveltern, kanadischen Einwanderern, mit ihren Geschwistern in der Nähe von Pittsburgh großgezogen. Nach dem Studium begann sie, am Theater zu spielen, und lebte eine Zeitlang in einer WG, deren Mitbewohner berühmt werden sollten. Dazu gehörten ihr Mann Joel, dessen Bruder Ethan und die Schauspielerin und spätere Oscarpreisträgerin Holly Hunter ("Das Piano").

Durch den Thriller "Blood Simple", das Regiedebüt der Coen-Brüder, wurde McDormand 1984 bekannt, ein Krimi in Film-noir-Tradition. Seitdem drehte sie mehrfach mit den Coens, aber auch wiederholt mit anderen Ikonen des US-Independentfilms wie Wes Anderson ("Moonrise Kingdom"). Ab und an trat sie auch in Blockbustern wie "Transformers 3" auf, aber richtig heimisch hat sie sich in dieser Hollywood-Hochglanzware nie gefühlt.

Frances McDormand würde sich, aller Oscars zum Trotz, nie als Filmstar bezeichnen, sondern sie sieht sich schlicht als Schauspielerin: "Ich bin eine Charakterschauspielerin, ganz einfach. Wer kann sich schon ernsthaft Sorgen um seine Karriere machen? Leb lieber dein Leben. Filmstars haben Karrieren, Schauspieler arbeiten."