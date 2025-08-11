Die gute Nachricht ist: Katherina Reiche (CDU) spricht endlich über erneuerbare Energien. Nicht über neue teure Gaskraftwerke, nicht über einen vermeintlichen Wärmepumpen-Zwang oder angeblich übertriebenen Klimaschutz, nein, über Solarstrom. Die schlechte Nachricht ist: Die Bundeswirtschaftsministerin wird damit die Energiewende vermutlich nicht stärken, auch wenn sie mit ihrem Vorschlag recht hat.
MeinungEnergie:Solarstrom braucht keine Förderung mehr
Kommentar von Nakissa Salavati
Lesezeit: 1 Min.
Wirtschaftsministerin Katherina Reiche möchte die Einspeisevergütung für neue Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach streichen. Recht hat sie, zumindest in einem Punkt.
Erneuerbare Energien:Reiche stellt Förderung für private Solaranlagen infrage
Solarstrom vom eigenen Hausdach ins Netz einzuspeisen, wurde bisher nicht nur regulär vergütet, sondern auch vom Bund gefördert. Das soll sich nun ändern, wenn es nach Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) geht.
Lesen Sie mehr zum Thema