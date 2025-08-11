Zum Hauptinhalt springen

MeinungEnergie:Solarstrom braucht keine Förderung mehr

Portrait undefined Nakissa Salavati

Kommentar von Nakissa Salavati

Lesezeit: 1 Min.

Mein Haus, mein Strom, meine Wärme:  Auf diesem Hausdach in Uelzen haben die Besitzer sowohl Paneele für die Stromerzeugung als auch Röhrenkollektoren fürs Warmwasser installiert. (Foto: Philipp Schulze/dpa)

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche möchte die Einspeisevergütung für neue Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach streichen. Recht hat sie, zumindest in einem Punkt.

Die gute Nachricht ist: Katherina Reiche (CDU) spricht endlich über erneuerbare Energien. Nicht über neue teure Gaskraftwerke, nicht über einen vermeintlichen Wärmepumpen-Zwang oder angeblich übertriebenen Klimaschutz, nein, über Solarstrom. Die schlechte Nachricht ist: Die Bundeswirtschaftsministerin wird damit die Energiewende vermutlich nicht stärken, auch wenn sie mit ihrem Vorschlag recht hat.

Erneuerbare Energien
:Reiche stellt Förderung für private Solaranlagen infrage

Solarstrom vom eigenen Hausdach ins Netz einzuspeisen, wurde bisher nicht nur regulär vergütet, sondern auch vom Bund gefördert. Das soll sich nun ändern, wenn es nach Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) geht.

