Wirtschaftsministerin Katherina Reiche möchte die Einspeisevergütung für neue Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach streichen. Recht hat sie, zumindest in einem Punkt.

Die gute Nachricht ist: Katherina Reiche (CDU) spricht endlich über erneuerbare Energien. Nicht über neue teure Gaskraftwerke, nicht über einen vermeintlichen Wärmepumpen-Zwang oder angeblich übertriebenen Klimaschutz, nein, über Solarstrom. Die schlechte Nachricht ist: Die Bundeswirtschaftsministerin wird damit die Energiewende vermutlich nicht stärken, auch wenn sie mit ihrem Vorschlag recht hat.