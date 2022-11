Kommentar von Markus Balser

Gerade mal vier Wochen ist es her, dass ein von Bundesinnenministerin Nancy Faeser organisierter Gipfel mit Ländern und Kommunen den Streit über die Finanzierung von Flüchtlingshilfen endgültig beenden sollte. Alle Seiten müssten sich fortan unterhaken und gemeinsam Unterkünfte schaffen, kündigte die SPD-Politikerin an. "Wir haben gelernt" - so lautete die Botschaft des Berliner Krisentreffens. Die deutsche Politik wollte schließlich keinerlei Erinnerungen an 2015 aufkommen lassen. Viel zu spät hatte sie damals auf stark steigende Flüchtlingszahlen im Land reagiert.