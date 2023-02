War bestimmt schön dort: Olaf Scholz am Donnerstag bei "Herzensbäcker Künne" in Hannover.

Kommentar von Robert Roßmann

Der Bundeskanzler hat am Donnerstag die Herzensbäckerei Künne in Hannover besucht. Olaf Scholz wolle sich "über aktuelle Herausforderungen im Bäckereihandwerk" informieren, hat eine Regierungssprecherin gesagt. Das ist natürlich ehrenwert. Noch wichtiger sind aber die Herausforderungen, vor denen die deutschen Städte und Gemeinden stehen. Die Bürgermeister und Landräte haben enorme Schwierigkeiten, die vielen Flüchtlinge menschenwürdig unterzubringen. Und sie müssen sich darum bemühen, dass die Stimmung in ihren Gemeinden nicht kippt. Trotzdem hat der Bundeskanzler am Donnerstag nicht am Flüchtlingsgipfel teilgenommen, sondern die Veranstaltung seiner Innenministerin überlassen. Termine wie der in der Herzensbäckerei sind halt bequemer.