Gerald Knaus, 55, ist Vorsitzender der Denkfabrik „European Stability Initiative“. Er entwickelte das Flüchtlingsabkommen zwischen der Türkei und der EU von 2016 mit.
MeinungRückführungen:So bringt Deutschland die irreguläre Migration wieder unter Kontrolle
Gastkommentar von Gerald Knaus
Lesezeit: 4 Min.
Die Regierenden haben zwei Optionen: Sie können sich von der AfD treiben lassen. Oder sie können die Fluchtmythen der Populisten frontal angehen. Und Dinge versprechen, die sofort umsetzbar sind.
Lesen Sie mehr zum Thema