Rückführungen:So bringt Deutschland die irreguläre Migration wieder unter Kontrolle

Gastkommentar von Gerald Knaus

Es passiert gerade Historisches: Seit dem Sturz des Diktators Baschar al-Assad im Dezember 2024 in Damaskus ist die Zahl der Syrer, die sich auf den Weg in die EU machen, drastisch gesunken.
Die Regierenden haben zwei Optionen: Sie können sich von der AfD treiben lassen. Oder sie können die Fluchtmythen der Populisten frontal angehen. Und Dinge versprechen, die sofort umsetzbar sind.

Gerald Knaus, 55, ist Vorsitzender der Denkfabrik „European Stability Initiative“. Er entwickelte das Flüchtlingsabkommen zwischen der Türkei und der EU von 2016 mit.

