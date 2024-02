Kommentar von Jan Bielicki

In Deutschland leben so viele Menschen wie nie zuvor. Etwa 84 700 000 sind es derzeit, vier Millionen mehr als vor zehn Jahren. Die Rekordschätzung, die das Statistische Bundesamt gerade veröffentlichte, deutet die Größenordnung des Phänomens an, das viele Deutsche völlig zu Recht für eine der wichtigsten Herausforderungen halten, vor denen ihr Land steht - Migration. Denn der Zuwachs hat nur diese eine Ursache: Es kommen Menschen zu uns. Menschen, die wir brauchen und die hier arbeiten. Menschen, die uns brauchen und die hier Zuflucht finden. Und auch Menschen, von denen viele sich wünschen, diese wären besser nicht gekommen, und sei es nur darum, weil es gar so viele sind.