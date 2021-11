Lukaschenko will sich rächen und Putin sowieso: Tausende Flüchtende drängen sich in Belarus und wollen weiter über die Grenze nach Polen. Das kann Europa nicht tatenlos hinnehmen.

Kommentar von Florian Hassel

Gut fünf Monate ist es her, dass Alexander Lukaschenko ein Ryan-Air-Flugzeug mit einem Dissidenten zur Landung zwang - und die EU daraufhin ein Flugverbot für die belarussische Fluggesellschaft verhängte. Nur Tage später - am 26. Mai - kündigte Lukaschenko an, nun dürfe der Westen die Arbeit von Belarus erledigen: Drogentransporte und Migranten auf ihrem Weg in die EU zu stoppen.