Von Lea Sahay, Peking

"Freimütig" sei die Aussprache mit Vizeaußenminister Deng Li gewesen. So beschrieb Patricia Flor ihren Antrittsbesuch im Pekinger Außenministerium auf ihrem frisch gegründeten Twitter-Kanal. Das klang wie die diplomatische Umschreibung für ein ziemlich direktes Gespräch mit dem erbosten Chinesen.

Es war ein ruppiger Empfang für Flor, der Deutschlands neue Botschafterin auf die nächsten Jahre in China einstimmen dürfte. Die gebürtige Fränkin folgt auf Jan Hecker, einen engen Vertrauten Angela Merkels, der wenige Wochen nach seiner Ankunft in Peking im September 2021 gestorben war. Eine ganze Weile, heißt es aus Berlin, soll nach einem geeigneten Kandidaten oder Kandidatin gesucht worden sein. Möglich, dass man in Person von Flor genau die Richtige gefunden hat.

Auslöser der Erregung war eine Äußerung von Außenministerin Annalena Baerbock in New York. Bezogen auf den russischen Überfall auf die Ukraine erklärte sie, es könne nicht akzeptiert werden, wenn "ein größerer Nachbar völkerrechtswidrig seinen kleineren Nachbarn überfällt". Und fügte hinzu: "Das gilt natürlich auch für China in diesen Tagen."

Ein Vergleich, den man in Peking überhaupt nicht schätzte, immerhin ist die Ukraine ein souveräner Staat, das sich unabhängig von der Volksrepublik regierende Taiwan hingegen wird von Deutschland, wie von den meisten Ländern der Welt, nicht diplomatisch anerkannt. In Peking folgte der erwartbare Wutausbruch: Den Aussagen der deutschen Außenministerin fehle "geschichtliches Grundwissen", und sie hätten "mit Fakten" nichts zu tun.

Besser auch bei Twitter als nur bei Weibo

Flor, 60, selbst dürfte um die Fährnisse der Diplomatie sehr genau wissen. 1981 absolvierte sie ein Volontariat bei den Nürnberger Nachrichten, arbeitete zunächst als Journalistin, auch in den USA. Danach studierte sie Geschichte, Philosophie und Slawistik in Bamberg und Erlangen, ein Promotionsstudium beendete sie 1995 mit dem Dr. phil. In den diplomatischen Dienst trat sie 1992 ein. Mit Großmächten, auch mit kriselnden, kennt sie sich aus. Thema ihrer Doktorarbeit war: "Die Sowjetunion im Zeichen der Weltwirtschaftskrise".

Ihre Diplomatenlaufbahn führte sie unter anderem in das heutige Kasachstan, nach New York und Georgien, dazwischen studierte sie in Harvard. Ihre letzte Station vor China führte sie als Botschafterin der Europäischen Union nach Japan - eine gute Vorbereitung in vielerlei Hinsicht. Auch Tokio blickt mit immer größerer Sorge auf die Aufrüstung Chinas. Zugleich ist das Nachbarland ein wichtiger sicherheitspolitischer Akteur in Nordostasien - einer Region, in der Staaten, getrieben von alten Ressentiments und geopolitischen Machtansprüchen, immer in Gefahr sind, sich bis aufs Blut um abgelegene Inseln und kahle Felsen zu streiten.

Flor war 1995 für eine touristische Reise länger in China unterwegs, sie ist nicht nur eine erfahrene Diplomatin. Das Land hat sich seit Beginn der Pandemie isoliert. Parteichef Xi Jinping, der vor der Krise viel reiste, um für seine Vision einer neuen Welt zu werben - natürlich unter Führung Chinas -, hat seit zweieinhalb Jahren das Land nicht mehr verlassen. Umgekehrt sind auch Besuche in China kaum mehr möglich. Der mangelnde Austausch macht Flors Aufgabe in Peking noch wichtiger; erst recht in den kommenden Monaten, in denen in Berlin über den künftigen Kurs in der China-Politik entschieden werden soll.

Dass die Botschafterin auch in Peking eine aktivere Rolle für sich beanspruchen könnte, als es ihre Vorgänger getan haben, zeigte eine ihrer ersten Amtshandlungen: die Einrichtung eben jenes Twitter-Accounts. Die deutsche Botschaft betreibt einen Kanal beim chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo, dort können die Zensurbehörden alles löschen, was ihnen nicht passt. Auf Twitter geht das nicht. Aber zu weiteren "freimütigen" Gesprächen einladen, das geht natürlich schon.