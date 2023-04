Das finnische Kernkraftwerk Olkiluoto 3 ist gerade in Betrieb gegangen, als leistungsstärkste Anlage dieser Art in ganz Europa.

Kommentar von Alex Rühle

Als am Samstag die letzten drei deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet wurden, liefen in allen großen deutschen Medien noch mal leidenschaftliche Pro- und Contratexte. Als wenige Stunden später in Form von Olkiluoto 3 das leistungsstärkste europäische Atomkraftwerk ans Netz ging, wurde das in den finnischen Medien vermeldet wie eine erfreuliche lokale Meldung.