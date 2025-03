Es gibt eine Zahl, die es so nur in Deutschland gibt: die schwarze Null. Sie steht sinnbildlich für eine vermeintlich deutsche Tugend, das Haushalten. Egal, ob der Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD) oder Wolfgang Schäuble (CDU) hieß, in Berlin galt stets: Ein guter Haushalt ist ein ausgeglichener Haushalt. Mögen andere über ihre Verhältnisse leben, die Deutschen machen nur so viele Schulden, wie es das Grundgesetz erlaubt. Doch damit soll nun Schluss sein. Endlich.