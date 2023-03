Kommentar von Claudio Catuogno

Weder die Vereinten Nationen noch eine andere besorgte Organisation haben Wahlbeobachter nach Kigali entsandt, um die Rechtmäßigkeit der Wiederwahl von Gianni Infantino zu begutachten. Das unterscheidet den Autokraten an der Spitze des Fußball-Weltverbands (Fifa) von seinen Präsidenten-Kollegen in Halb- und Scheindemokratien: Infantino muss keine Abstimmungen manipulieren, um sich im Amt zu halten. Er musste - so regeln es die Statuten - beim Fifa-Kongress in Ruanda bloß den donnernden Applaus der Delegierten entgegennehmen, schon war er für weitere vier Jahre im höchsten Fußballamt bestätigt. Gegenkandidaten gab es nicht.