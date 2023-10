Wenn's losgeht, geht's los: hier eine schicke Zeremonie in Katar, vor dem Spiel USA gegen Wales.

Kommentar von Detlef Esslinger

Eine Fan-Organisation namens "Football Supporters Europe" hat es am Donnerstag mit ihrer Kritik an der Fifa, dem Weltfußballverband, in zahlreiche Medien geschafft. Nachdem Fifa-Präsident Gianni Infantino mitgeteilt hatte, dass die Fußball-WM 2030 auf drei Kontinenten ausgetragen werden soll, twitterte die Fan-Organisation, damit setze die Fifa ihren Kurs fort, das größte Turnier der Welt zu zerstören. Sie irrt sehr.