Kommentar von Detlef Esslinger

Zu den großen Rätseln der Woche gehört der offene Brief mit der Überschrift "Weckruf Freiheit", den 26 Kommunalpolitiker der FDP an ihre Parteiführung geschrieben haben. Weil er ein Indiz für die Panik in der Partei ist und weil Herbstferien sind, hat er eine gewisse Beachtung gefunden. Die Autorinnen und Autoren rufen dazu auf, ihre Koalitionspartner in Berlin "dringend zu überdenken" und sich ernsthaft mit "Alternativen" auseinanderzusetzen.