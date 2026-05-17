In einer Krise bleiben in der Regel exakt zwei Möglichkeiten: der Rückgriff auf bewährte Erfolgsrezepte oder Disruption. Außer natürlich, man ist die FDP, dann bleibt als dritte Möglichkeit immer noch Wolfgang Kubicki, der beides in sich vereint: die Fähigkeit, als Evergreen daherzukommen, und das Versprechen, den Laden trotzdem ordentlich aufzumischen.