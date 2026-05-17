In einer Krise bleiben in der Regel exakt zwei Möglichkeiten: der Rückgriff auf bewährte Erfolgsrezepte oder Disruption. Außer natürlich, man ist die FDP, dann bleibt als dritte Möglichkeit immer noch Wolfgang Kubicki, der beides in sich vereint: die Fähigkeit, als Evergreen daherzukommen, und das Versprechen, den Laden trotzdem ordentlich aufzumischen.
MeinungDie FDP und Wolfgang KubickiEin Mann von gestern? Egal, Hauptsache nicht langweilig
Kommentar von Henrike Roßbach, Berlin
Lesezeit: 1 Min.
Dass Kubicki, der ewig Umstrittene, der einzige verbliebene Kandidat ist, zeigt überdeutlich: Die FDP sieht sich als Partei im Überlebenskampf
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