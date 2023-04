Der Parteitag macht deutlich, wie sehr die FDP vor allem mit den Grünen hadert. Aber was ist die Alternative? Will die Partei überleben, darf sie den Kampf um die Mitte nicht aufgeben.

Kommentar von Paul-Anton Krüger

Wie sehr bei den Freien Demokraten viele noch immer mit der Ampelkoalition in Berlin und dort vor allem mit dem grünen Bündnispartner fremdeln, hat der Parteitag am Wochenende in Berlin einmal mehr gezeigt. In einem Antrag, eingebracht vom Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler, gehen die Delegierten hart ins Gericht mit dem Gebäudeenergiegesetz von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Als "Heizungsverbotsgesetz" titulieren die Liberalen den Entwurf im Wissen, dass sie bei vielen Menschen einen Nerv treffen.