Wolfgang Kubicki wollte, dass ein Ruck durch die FDP geht. Wach auf, liebe Partei, uns gibt es noch! Stattdessen geht jetzt ein Riss durch die FDP. Die Anhänger von Kubicki stehen seinen Gegnern mit zusammengekniffenen Augen gegenüber. Das Misstrauen wächst. Das ist Kubickis Schuld. Und die von Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
MeinungFDPKubicki hat gewonnen - aber die Partei steht nicht hinter ihm
Kommentar von Bastian Brinkmann
Lesezeit: 2 Min.
Wer sind die wahren Liberalen? Der Streit zwischen Konservativen und Progressiven hat spalterisches Potenzial.
Lesen Sie mehr zum Thema