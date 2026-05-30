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MeinungFDPKubicki hat gewonnen - aber die Partei steht nicht hinter ihm

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Kommentar von Bastian Brinkmann

Lesezeit: 2 Min.

Ein Machtkampf, der die Partei entzweit hat: Marie-Agnes Strack-Zimmermann versus Wolfgang Kubicki.
Ein Machtkampf, der die Partei entzweit hat: Marie-Agnes Strack-Zimmermann versus Wolfgang Kubicki. Friedrich Bungert

Wer sind die wahren Liberalen? Der Streit zwischen Konservativen und Progressiven hat spalterisches Potenzial.

Wolfgang Kubicki wollte, dass ein Ruck durch die FDP geht. Wach auf, liebe Partei, uns gibt es noch! Stattdessen geht jetzt ein Riss durch die FDP. Die Anhänger von Kubicki stehen seinen Gegnern mit zusammengekniffenen Augen gegenüber. Das Misstrauen wächst. Das ist Kubickis Schuld. Und die von Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

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Die FDP erlebt giftige Stunden: Nach der überraschenden Kandidatur von Marie-Agnes Strack-Zimmermann prallen Fans und Gegner von Wolfgang Kubicki ungebremst aufeinander. Er gewinnt nur knapp.

SZ PlusVon Bastian Brinkmann

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