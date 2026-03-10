Zum Hauptinhalt springen

MeinungWahlenMerz hat die FDP zu früh totgesagt

Portrait undefined Bastian Brinkmann

Kommentar von Bastian Brinkmann

Lesezeit: 1 Min.

FDP-Chef Christian Dürr muss jetzt kämpfen, wenn er im Amt bleiben will.
FDP-Chef Christian Dürr muss jetzt kämpfen, wenn er im Amt bleiben will. Lisi Niesner/Reuters

Trotz des Debakels der Liberalen in Baden-Württemberg bleibt der Parteivorsitzende im Amt – und er wie auch seine Partei haben Überlebenschancen.

Niemand kann jetzt die Ergebnisse der Bundestagswahl 2029 vorhersagen, auch nicht der Bundeskanzler. CDU-Chef Friedrich Merz hat die FDP zu früh eingesargt. „Sie wird keine Rolle mehr spielen!“, rief er der liberalen Partei nach ihrer Niederlage in Baden-Württemberg hinterher. Aber da sprach nicht Merz, der Politanalyst, sondern Merz, der Wahlkämpfer in Rheinland-Pfalz. Merz forderte die FDP-Anhänger auf, bei der in wenigen Tagen anstehenden Landtagswahl lieber die CDU zu unterstützen als die chancenlosen Liberalen. Das ist plump. Dumm nur für die FDP: Plump wird funktionieren.

FDP-Desaster in Baden-Württemberg
:Mandate weg, Haare weg

Der Albtraum der FDP wird wahr: Die Partei fliegt ausgerechnet in Baden-Württemberg aus dem Landtag. Selbst die eigenen Wähler urteilen hart über die Liberalen.

SZ PlusVon Bastian Brinkmann

