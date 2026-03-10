Niemand kann jetzt die Ergebnisse der Bundestagswahl 2029 vorhersagen, auch nicht der Bundeskanzler. CDU-Chef Friedrich Merz hat die FDP zu früh eingesargt. „Sie wird keine Rolle mehr spielen!“, rief er der liberalen Partei nach ihrer Niederlage in Baden-Württemberg hinterher. Aber da sprach nicht Merz, der Politanalyst, sondern Merz, der Wahlkämpfer in Rheinland-Pfalz. Merz forderte die FDP-Anhänger auf, bei der in wenigen Tagen anstehenden Landtagswahl lieber die CDU zu unterstützen als die chancenlosen Liberalen. Das ist plump. Dumm nur für die FDP: Plump wird funktionieren.