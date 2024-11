Kommentar von Henrike Roßbach

So ein Winterwahlkampf ist eine kalte, harte Angelegenheit, für alle Parteien. Besonders eisig aber wird der Wind in den kommenden Wochen und Monaten der FDP entgegenwehen. Die Liberalen haben sich mit ihren detaillierten Planungen für einen Ausstieg aus der Ampelregierung und den Papieren, die dazu verfasst wurden, in eine katastrophale Situation manövriert. Kein Polarwirbel kann unangenehmer sein als das, was die Partei sich selbst angetan hat.