Zum Hauptinhalt springen

MeinungDigitale SouveränitätEuropa ist den USA ausgeliefert, das darf nicht sein

Portrait undefined Alexandra Föderl-Schmid

Kommentar von Alexandra Föderl-Schmid

Lesezeit: 2 Min.

Anthropic-Chef Dario Amodei (li.) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Rande des G-7-Gipfels vergangene Woche. Die Trump-Regierung verfügte unlängst, dass Anthropic seine leistungsstärksten KI-Modelle für Ausländer sperren muss, kein Zugang für Europa also.
Anthropic-Chef Dario Amodei (li.) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Rande des G-7-Gipfels vergangene Woche. Die Trump-Regierung verfügte unlängst, dass Anthropic seine leistungsstärksten KI-Modelle für Ausländer sperren muss, kein Zugang für Europa also. Foto: THIBAULT CAMUS/AFP

Rüstung und Hightech: Können sich Europas Führungsnationen Deutschland und Frankreich nach dem Scheitern von Prestigeprojekten noch zusammenraufen? Es gibt Chancen, man muss sie nur nutzen.

SZ bei Google bevorzugen

Es war ein Weckruf: Die Entscheidung der US-Regierung, dass das KI-Unternehmen Anthropic seine neuesten KI-Modelle für ausländische Nutzer sperren muss, war in dieser Woche eines der am meisten diskutierten Themen auf Europas größter Start-up-Messe Vivatech in Paris. Was ist, wenn es Präsident Donald Trump beim nächsten Mal einfällt, Microsoft vorzuschreiben, bestimmte Dienste abzuschalten? Über Nacht könnten unsere E-Mails und Konferenz-Tools lahmgelegt werden, und es ist nicht nur Microsoft: 80 Prozent der in Europa genutzten Cloud-Dienste gehören US-Firmen. Auch die F-35-Kampfjets der Bundeswehr sind auf Software-Updates aus den USA angewiesen. Eigentlich ist längst klar: Europa muss seine Abhängigkeiten von den USA reduzieren und aufrüsten – auch digital.

Zur SZ-Startseite

Digitale Souveränität
:Warum Europas Tech-Abhängigkeit so riskant ist

Rechenzentren in Brandenburg, Open Desk statt Microsoft Office, doch bei Servern und Chips endet oft die Souveränität. Was Deutschland und Europa tun können, um digital resilienter zu werden.

SZ PlusVon Mirjam Hauck und Helmut Martin-Jung

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite