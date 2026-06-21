Es war ein Weckruf: Die Entscheidung der US-Regierung, dass das KI-Unternehmen Anthropic seine neuesten KI-Modelle für ausländische Nutzer sperren muss, war in dieser Woche eines der am meisten diskutierten Themen auf Europas größter Start-up-Messe Vivatech in Paris. Was ist, wenn es Präsident Donald Trump beim nächsten Mal einfällt, Microsoft vorzuschreiben, bestimmte Dienste abzuschalten? Über Nacht könnten unsere E-Mails und Konferenz-Tools lahmgelegt werden, und es ist nicht nur Microsoft: 80 Prozent der in Europa genutzten Cloud-Dienste gehören US-Firmen. Auch die F-35-Kampfjets der Bundeswehr sind auf Software-Updates aus den USA angewiesen. Eigentlich ist längst klar: Europa muss seine Abhängigkeiten von den USA reduzieren und aufrüsten – auch digital.