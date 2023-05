Kommentar von Detlef Esslinger

Eine Lebensweisheit, nicht aus dem Fußball, besagt, dass die besten Partys oft die sind, mit denen man gar nicht gerechnet hat, wohingegen eine Party, deren Zustandekommen und Grandiosität zweifelsfrei eingeplant ist, eine heikle Angelegenheit sein kann. Die Lehren dieses Wochenendes also lauten: Kündige lieber nicht 400 000 Menschen auf dem Borsigplatz an; lasse deine Spieler lieber nicht zum Triumphmarsch aus Aida einlaufen, sofern du erst noch dieses Mainz zu besiegen hast. Feiere lieber nicht auf dem Platz in Sandhausen, während noch das Spiel in Regensburg läuft, oder du wirst zum Schalke des Nordens.