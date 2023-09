Nicht übermäßig aufklärungsbereit zeigt sich Innenminister Nancy Faeser in der BSI-Affäre.

Die Innenministerin macht in der Causa BSI eine unglückliche Figur. Es gab Gründe, den Chef der Cyberbehörde auszutauschen, aber die intransparenten Umstände machen diesen Personalwechsel zur Affäre.

Kommentar von Markus Balser

Wie schnell Vertrauen in der Politik verloren geht? Die Posse um die Abberufung des Chefs der Cybersicherheitsbehörde BSI, Arne Schönbohm, wird in diesen Tagen mehr und mehr zum politischen Lehrstück. In den Hauptrollen: Eine schlingernde Ministerin und ein ungeliebter Spitzenbeamter. Hinter den Kulissen: Geheimdienste und Hacker. Und über allem die große Frage: Welches seltsame Spiel läuft da seit einem Jahr auf höchster politischer Ebene?