Kommentar von Nicolas Richter

Mit besonders originellen Vorschlägen ist der neue CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann noch nicht aufgefallen. Erst forderte er beschleunigte Strafverfahren gegen Unruhestifter in Freibädern, nun wirft er der Bundesregierung vor, "sich vor allem auf die Zuwanderung von ausländischen Fachkräften zu fokussieren". Mit uralten Komponenten wie law and order sowie Skepsis gegenüber Migration will sich die CDU ein Profil geben.