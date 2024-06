Kommentar von Alexander Mühlauer

Ausgerechnet zum Auftakt der Europawahl hat die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag den Leitzins gesenkt. Den Zeitpunkt dieser Entscheidung hätte sie nicht unglücklicher wählen können, erweckt sie damit doch den Anschein, dass da in Frankfurt eine Notenbank agiert, die sich politisch treiben lässt, ganz nach dem Motto: Seht her, wir leisten auch unseren Beitrag zur Wahl.