Die politischen Ränder in Deutschland erstarken, und die Folgen spüren viele Menschen inzwischen auch im Alltag. Was früher fern zu sein schien, in Form von abstrakten Zahlen von Verfassungsschützern oder Fernsehberichten über Vermummte, die sich bei Straßenprotesten mit Polizisten prügeln, rückt näher. Da sitzen plötzlich Zehntausende Berliner tagelang im Dunkeln in der Kälte, weil Linksextremisten vergangenen Januar eine Kabelbrücke in Brand steckten. Da fallen in Nordrhein-Westfalen tagelang Züge aus oder verspäten sich, weil mutmaßlich ebenfalls Linksextremisten im Sommer 2025 auf einer der meistbefahrenen Strecken im Westen einen Kabeltunnel anzünden. Da bedrohen Neonazis an vielen Orten Schwule, Politikerinnen oder alle, die ihnen als irgendwie andersartig missfallen, verprügeln sie und schaffen ein Klima der Angst.