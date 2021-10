Gastbeitrag von Wilhelm Heitmeyer

Der Mord am Studenten, der als Kassierer in der Tankstelle in Idar-Oberstein jobbte, ist ein Beleg dafür, wie eine Durchrohung der Gesellschaft zu einer Art von Selbstjustiz führen kann. Der mutmaßliche Täter wollte ein "Zeichen" setzen gegen die staatlichen Maßnahmen zur Corona-Pandemie. Sie wurden in den Augen des Täters vom Kassierer in der Tankstelle mit der Aufforderung zum Tragen der Maske stellvertretend durchgesetzt.